Bollettino covid, altri 9 contagi

Un tampone Covid

Altri 9 positivi, di cui 8 residenti in Basilicata, a fronte dei 344 tamponi molecolari processati. Registrate anche 10 guarigioni. Questi i primi dati dell'ultimo Bollettino covid. Quelli completi - fa sapere la task force regionale - saranno disponibili a partire dal primo pomeriggio.



Nella giornata di ieri intanto effettuate altre 2.447 vaccinazioni anti-covid. Salgono quindi a 389.039 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (pari al 70,3% della popolazione) e 307.626 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (55,6%).



E proposito di vaccinazioni, al via da oggi alle 17.00 - la campagna tra i lavoratori migranti del metapontino. Nel punto allestito nella biblioteca di Metaponto Borgo sono attesi una settantina di lavoratori nella giornata di oggi e circa 40 domani. L'iniziativa è organizzata dall'Asm, insieme alla Prefettura e al team vaccinale delle unità mobili della Difesa, con l'aiuto delle associazioni e i sindacati e andrà avanti fino a cessata esigenza, con l'obiettivo di immunizzare quanti più lavoratori ne facciano richiesta.



Nei giorni scorsi sono stati invece vaccinati gli ospiti dei Cas, i centri di accoglienza straordinaria per i rifiugiati della provincia di Matera. Circa 150 i richiedenti asilo che hanno aderito, tra questi 25 minori non accompagnati.