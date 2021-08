Coronavirus, ancora due morti

Coronavirus

Ci sono due nuove vittime del covid in Basilicata. Lo fa sapere la task force regionale nel bollettino odierno.

Uno dei due è un uomo con altre patologie non vaccinato, arrivato al San Carlo di Potenza e subito deceduto. L'altro è un 86enne non vaccinato che era ricoverato nel reparto di malattie infettive dello stesso ospedale.



Intanto, come sempre al lunedì, bassi i numeri dei contagi. I nuovi positivi sono 2 su 329 tamponi molecolari processati domenica. Otto i guariti nelle ultime 24 ore.

In aumento di una unità i ricoveri: oggi sono 48, di cui uno in terapia intensiva al San Carlo di Potenza. Si tratta di un 70enne con patologie pregresse, non vaccinato.



Sul fronte vaccinale, ieri sono state effettuate 2.333 dosi.