Bollettino covid, altri 57 positivi

Analisi dei tamponi

I dati del bollettino giornaliero della task force regionale. Sono 57 i nuovi positivi, su un totale di 1.101 tamponi processati. Si registrano anche 47 guarigioni. In lieve aumento i ricoveri, ora sono 45 in totale. Nessuno dei pazienti covid è in terapia intensiva e non si registra nessun nuovo decesso. In lieve discesa, di poco superiore al 5%, il rapporto tra positivi e tamponi analizzati.



Capitolo vaccinazioni, nella giornata di ieri sono state effettuate 2.479 somministrazioni. A oggi dunque il 57% della popolazione lucana è stata completamente immunizzata.