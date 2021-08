Coronavirus, aumentano i ricoveri, c'è un nuovo decesso

Tamponi, operatori al lavoro

Il bollettino dell'emergenza covid in Basilicata segnala un nuovo decesso.

Si tratta di una cinquantaseienne di Maratea, deceduta nella notte tra mercoledì e giovedì scorso nell'ospedale San Carlo di Potenza. La donna, positiva al coronavirus da diversi giorni e con altre patologie, è arrivata in condizioni critiche, tanto che la morte è sopraggiunta poche ore dopo il suo ricovero in terapia intensiva. Non risulta fosse vaccinata.

È il 594esimo decesso in Basilicata dell'inizio dell'emergenza.

Sono 40 i nuovi positivi di giornata su 755 tamponi molecolari processati, 19 i guariti. Aumentano i ricoverati che raggiungono quota 28. Di questi, solo una donna è ricoverata in terapia intensiva.