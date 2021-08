Mascherine obbligatorie all'aperto anche a Banzi

Una ragazza con la mascherina

Il sindaco di Banzi, Pasquale Caffio, in mattinata ha emesso un'ordinanza con la quale impone l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto nel suo comune con decorrenza immediata e fino al 5 settembre. Sono esclusi i bambini di età inferiore a sette anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso del dispositivo di protezione e le persone che devono comunicare con un disabile.

Nello stesso provvedimento, il primo cittadino ha ricordato che "le celebrazioni dei funerali dovranno avvenire in forma privata, con la sola presenza di un numero limitato di congiunti e senza la formazione del corteo funebre. Le medesime disposizioni vanno attuate anche per le operazioni di sepoltura". La decisione è arrivata dopo che i casi di positività nel paese sono saliti a 19.



Banzi si aggiunge, quindi, agli altri cinque comuni dove è attualmente in vigore l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. A Rotonda, il provvedimento sindacale scade oggi. A Maratea - dove la mascherina è necessaria in centro, porto, castello e cima del monte San Biagio (area del Cristo Redentore) - resterà in vigore fino al 26 agosto. A Episcopia e Senise, fino al 31 agosto. Il Comune di Viggianello ha invece disposto l'obbligo di mascherina all'aperto fino a revoca dell'ordinanza.