Covid: prosegue la campagna vaccini per lavoratori stranieri

Il bollettino regionale

Il tasso che definisce il rapporto tra nuovi contagi e test effettuati oggi si attesta al 5,6 per cento, un punto percentuale in meno rispetto a ieri. sono infatti 85 i positivi emersi su 1.494 tamponi molecolari processati. Scende di un'unità anche il totale dei ricoveri: oggi sono 41, libere ancora le terapie intensive. Notizie rassicuranti sul fronte guariti: sono 50 - 7 in più di ieri momento. Nessuna vittima segnalata.

Sul fronte campagna vaccinale, dopo la buona l'adesione nelle prime due giornate dedicata ai lavoratori stranieri impiegati nelle aziende della fascia jonica, oggi si prosegue. La decisione dell'asm e della prefettura dopo le oltre 300 vaccinazioni effettuate nella biblioteca di Metaponto dal personale del ministero della Difesa. Con questa ulteriore convocazione, si punta quindi a numeri ancora più alti. "è stata superata ogni aspettativa - sottolinea il vice-prefetto di matera, Maria Rita Iaculli - grazie a un lavoro di squadra e al supporto delle associazioni, della chiesa e dei volontari che hanno raggiunto e coinvolto i lavoratori"

In regione ieri sono state effettuate 3.243 vaccinazioni. Prima dose per il 70,9 per cento dei lucani, doppia somministrazione per il 56,2 per cento. La fascia d'età in cui è stato inoculato il maggior numero di seconde fiale (o di fiale uniche) è quella tra i 50 e i 59 anni