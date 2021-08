Coronavirus, oggi 66 casi e un decesso

La situazione sul fronte dei contagi da Coronavirus. Sono 66 i positivi emersi su 938 tamponi molecolari processati. Il rapporto odierno, quindi, tra i nuovi casi e i test effettuati si attesta intorno al 7%. Sono invece 25 i guariti delle ultime ore mentre, dopo 7 giorni in cui non erano stati registrati decessi, oggi c'è una vittima: una donna residente a Matera. Scendono così a 24 i ricoveri attuali tra le due province. Resta sempre una sola paziente - non vaccinata - in Terapia Intensiva all'Ospedale San Carlo di Potenza.

Preoccupa, in particolare, il focolaio di Senise: nel comune salgono a 15 le persone che hanno contratto l'infezione. Per arginare la diffusione del virus, qui partirà, da domani e per tre giorni consecutivi, un tracciamento di massa. Ogni data sarà dedicata a una fascia d'età. Chi vorrà, potrà sottoporsi a tampone molecolare, senza necessità di prenotazione.

E, contestualmente alle attività di tracciamento, prosegue la campagna vaccinale in regione. Sono 655.898 le dosi somministrate finora, 4.402 soltanto nella giornata di ieri. Alla luce degli ultimi dati, il 67% della popolazione lucana vaccinabile ha ricevuto la prima dose, mentre il 51,5 % ha completato il ciclo di immunizzazione.