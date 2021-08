Nuovi focolai in regione

Municipio di Pescopagano

Crescono le località della nostra regione con nuovi focolai. Il primo, il più significativo, è quello di Pescopagano: qui, ai 23 positivi di ieri se ne sono aggiunti altri due, la maggior parte ragazzi tra i 20 e i 25 anni. Il contagio è riconducibile a due locali del paese. Gli screening di massa partiranno dopodomani, per prenotarsi chiamare al 349.0617422 entro mezzogiorno di domani.

Intanto, cinque sono i sospetti positivi con sintomi lievi, compresa una bambina molto piccola. La maggior parte dei contagiati aveva ricevuto una sola dose, alcuni avevano completato il ciclo, e i sintomi del Covid erano stati confusi con gli effetti collaterali della vaccinazione. E' stato chiuso anche il centro estivo del paese.

Altro fronte è quello di Castelgrande, dove sono stati segnalati dodici nuovi casi in una fascia d'età che va dai 10 agli 80 anni. Anche qui la maggior parte aveva ricevuto una sola dose vaccinale. Manifestano sintomi lievi, raucedine ma senza febbre. Domani l'Asp provvederà ad effettuare tamponi a tutti i contatti stretti.

Infine, cinque nuovi casi sono stati registrati a Rapone: tutti giovani tra i 16 e i 23 anni, uno con ciclo vaccinale completato, gli altri con una sola dose. Sono attualmente in isolamento fiduciario con sintomi lievi.

La Task Force regionale ha registrato per la giornata di ieri sette nuove positività a fronte di 227 tamponi effettuati. I guariti sono due, i ricoveri 20 con una persona in terapia intensiva per gravi patologie pregresse.