Nuova inchiesta della Procura di Potenza

Una indagine della Procura di Potenza coinvolgerebbe alcuni politici, assessori e consiglieri regionali, dirigenti e manager pubblici, oltre ad amministratori locali e imprenditori.

Dopo che la notizia è stata pubblicata oggi dal "Quotidiano della Basilicata", sulla vicenda arriva il commento del coordinamento regionale di Libera. "L'indagine - dice l'associazione- ci lascia sgomenti ma sempre più convinti che la nostra è una terra dove, spesso, non tutto è come sembra".

Quanto al merito delle indagini, si tratterebbe di diversi filoni relativi a varie ipotesi, alcune frutto di denunce che hanno portato come atto dovuto alle iscrizioni nel registro degli indagati, altre ancora per piste emerse nel tempo effettuando altre indagini. In alcuni casi, la notizia del procedimento sarebbe emersa a seguito della notifica di avvisi di proroga delle indagini, anche se diverse delle persone indicate hanno precisato di non aver mai ricevuto alcun atto.