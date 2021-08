Travolto dal mezzo agricolo, muore un uomo di Terranova

Il San Carlo di Potenza, dove è deceduto Cirigliano

Non ce l'ha fatta Raffaele Cirigliano, 35 anni di Terranova di Pollino. Nel pomeriggio di ieri era al lavoro nei campi in contrada Sangineto, una zona boschiva alle porte del paese, quando è stato travolto dal mezzo agricolo che stava utilizzando.



Sul posto per prestargli soccorso, i sanitari del 118, che lo hanno trasportato in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza, dove è poi spirato. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate. Nella zona dell'incidente, presenti anche i vigili del fuoco, i volontari del soccorso alpino e i carabinieri della compagnia di Senise.



Pochi dubbi sulla dinamica dell'incidente: Cirigliano era al lavoro nel suo appezzamento da solo e in una zona non del tutto pianeggiante. Proprio la pendenza potrebbe averlo tradito. La sua salma è stata quindi subito messa a disposizione della famiglia, che ora dovrà fissarne i funerali.



Profondo il cordoglio della comunità di Terranova e di tutta l'area del Pollino dove Raffaele Cirigliano era molto conosciuto: si esibiva spesso con la sua zampogna, in gruppo di musica tradizionale, diventando dunque uno dei promotori dell'identità del territorio.