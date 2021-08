Tecnici all'opera a La Martella. Si valutano le condizioni della discarica

La discarica ricoperta di inerti

Alla discarica di La Martella di Matera finita l'emergenza fiamme si lavora per riportare la situazione alla normalità. E se i vigili del fuoco hanno limitato a soli 2 giorni rispetto ai 4 previsti l'opera di spegnimento, ora in campo ci sono i tecnici per la messa in sicurezza.

L'assessore regionale all'ambiente Gianni Rosa ha delineato in consiglio i prossimi passi. Uno dei primi obiettivi sarà verificare che il mando isolante delle vasche non abbia subito danni che possano far passare i liquidi prodotti dai rifiuti in terreni confinanti e falda. Saranno indagini geo-elettriche a rilevare eventuali interruzioni dei teli dove intervenire.

Si dovrebbe procedere anche a una cernita dei rifiuti, separando innanzitutto quelli non interessati dalle fiamme e non pericolosi, che quindi possono essere avviati a normale smaltimento, dagli altri che richiederanno procedure dedicate.

E l'assessore ha annunciato anche l'inevitabile slittamento delle appena avviate operazione di bonifica della discarica che prevedevano la fine nel 2022.