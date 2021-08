Edilizia scolastica, fondi in arrivo per la primaria "Cafarelli" di Tito

Fondi per l'edilizia scolastica in arrivo. A Tito sarà adeguato sismicamente il plesso scolastico che ospita la scuola primaria "Cafarelli". Ad annunciarlo, il sindaco Graziano Scavone.



L'intervento, per un importo di 2,4 milioni di euro, di cui circa 800 mila a carico del bilancio comunale, rientra tra quelli finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito della quota di co-finanziamento nazionale del programma dell'Unione Europea - NextGenerationEU.



"Un risultato importante - ha commentato il primo cittadini di Tito - che consente di proseguire e completare la programmazione avviata nel 2014 in materia di edilizia scolastica". Già in fase avanzata i lavori di miglioramento sismico della scuola media "Pascoli". In corso i lavori per l'adeguamento e ampliamento della scuola elementare di Tito Scalo e quelli di completamento dell'aula multimediale-refettorio della nuova scuola dell'infanzia Rodari.



“Nelle prossime settimane - ha aggiunto il sindaco Scavone - gli uffici daranno avvio alle procedure di gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di adeguamento della scuola elementare "Cafarelli", con l'obiettivo di rispettare i termini indicati dal Ministero e restituire quanto prima una migliore qualità degli spazi scolastici".