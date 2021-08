Ancora roghi in tutta la regione

Incendi in Basilicata

Ancora roghi nelle ultime ore in Basilicata. In fase di spegnimento l'incendio all'altezza sulla Fondo Valle del Noce, divampato ieri notte. Stamattina i vigili del fuoco hanno inviato un canadair, per sedare le fiamme che si sono sviluppate in una zona impervia. Due le squadre attive sul posto per sedare il rogo.

Domati e in fase di bonifica gli incendi a Fiumicello di Rivello e a Lauria, in contrada San Paolo.

Fiamme anche nel materano. La situazione più impegnativa, è quella che interessa le campagne nei pressi di Accettura. La zona brucia sin dall'alba. Due le squadre attualmente sul posto. Si segnala poi un altro rogo in località Pianella, nel territorio di Montescaglioso.

Domato invece l'incendio divampato a Rotondella. Vigili del fuoco hanno dovuto sedare nuovamente le fiamme nel bosco di Santa Maria d'Irsi, che da domenica 1 agosto continua periodicamente a riattivarsi, richiedendo continui interventi di spegnimento e bonifica.