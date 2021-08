Fiamme a Ferragosto, incendi in tutta la regione

L'incendio alle porte di Tito

Ferragosto caldo anche sul fronte degli incendi in tutta la regione.

Nel materano, si registra un grosso incendio nella zona San marco, a Bernalda. Un altro a Matera, sulla strada provinciale 3, in direzione Metaponto. Qui il fumo starebbe creando anche difficoltà alla viabilità. Ancora fiamme a Scanzano Jonico lido e nel bosco di Santa Maria d'Irsi, a Irsina, dove il fronte di fuoco continua a riattivarsi continuamente dal primo agosto. Sono 8 le squadre dei vigili del fuoco impegnate nel materano per far fronte alle fiamme.

Nel potentino, invece, brucia la zona boschiva di Acerenza, precisamente in contrada Bel lupo. Roghi anche in contrada Pian di zucchero, a Tiera di Potenza, mentre non sono state ancora domate le fiamme divampate ieri a Tito, a ridosso del centro abitato. In corso lanci col canadair per sedare le fiamme. Impegnati una ventina di vigili del fuoco del comando provinciale di Potenza.