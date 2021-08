Un fulmine colpisce un albero e parte il rogo

Vigili del Fuoco impegnati su un rogo

Chi sperava che la pioggia - tanto attesa - avrebbe avrebbe abbassato il rischio incendi, si sbagliava. Oggi a Grumento Nova è stato proprio un fulmine, durante un rovescio, a dare il via alle fiamme. La saetta ha colpito una zona boschiva, innescando il rogo. Sul posto, diverse squadre dei vigili del fuoco, che sono riuscite a sedare le fiamme.



E per loro, nel potentino, c'è stato da lavorare anche altrove: ad Atella, Melfi, Venosa, Rivello dove si sono sviluppati diversi fronti di fuoco, prevalentemente in zone di vegetazione bassa e sterpaglie.



Giornata impegnativa sul fronte incendi anche nel materano: una ventina gli interventi registrati. Tra i più impegnativi, quello sviluppatosi a Policoro, in prossimità di uno svincolo di accesso alla città. Un altro rogo ha interessato colle Timmari a Matera. Le fiamme - poi spente - sono arrivate a sfiorare anche alcune case nell'abitato di Irsina.