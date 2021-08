Paura a Bucaletto, fiamme nella notte in uno stabile

Un mezzo dei vigili del fuoco

Paura nella notte a Potenza: un principio di incendio ha fatto vivere momenti di terrore agli inquilini di un palazzo in via Robert Mallet, nel quartiere Bucaletto. Ad andare a fuoco, per cause ancora da chiarire, alcuni arredi comuni all'undicesimo piano dello stabile. Le fiamme sono divampate sul pianerottolo. L'allarme è scattato attorno all'una di notte. Sul posto per sedare il rogo due squadre dei vigili del fuoco, con un'autoscala e un'autobotte.



Attimi di tensione nel palazzo. In via precauzionale, tutti gli inquilini sono stati invitati a lasciare le loro abitazioni nel cuore della notte. Hanno potuto far rientro nelle loro abitazioni solo a incendio spento, ad eccezione di quelli del piano interessato dalle fiamme.



Sul posto - oltre ai vigili del fuoco- che dovranno ora presentare la loro relazione sulla possibile origine del rogo, anche gli agenti della volante e della scientifica. Non si esclude la pista dolosa. Resta infatti da capire come un incendio sia potuto divampare sul pianerottolo e mentre l'appartamento più vicino era vuoto. Su quanto accaduto indaga la Polizia.