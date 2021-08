Incendio nella discarica di La Martella

L'incendio alla discarica di La Martella

A Matera da ore brucia la discarica della Martella, dal 2017 sottoposta a infrazione comunitaria.

L'incendio è scoppiato poco dopo le 13, provocando una nube di fumo nero che si sposta verso Altamura. Sul posto vigili del fuoco, polizia, personale del comune e i tecnici dell'Arpab. Il sindaco Domenico Bennardi ha invitato chi si trova nella zona nord a tenere chiuse le finestre e a non far uscire gli animali domestici.

In corso in Prefettura una riunione del comitato di sicurezza pubblica che dovrà decidere le opportune azioni di gestione dell'evento.

Anche il Dipartimento Ambiente della regione è in contatto costante con l'Arpab per il necessario coordinamento.

All'origine delle fiamme, potrebbe esserci una scintilla sviluppatasi durante una saldatura effettuata in un cantiere