Incendio La Martella, avanti con la messa in sicurezza

Incendio alla discarica La Martella

Dopo il grave incendio che ha coinvolto la discarica de La Martella a Matera, proseguono le attività di monitoraggio e valutazione sul sito, per arginare potenziali rischi di inquinamento ambientale e garantire la sicurezza della comunità locale.

Una nota dell’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Rosa, fa il punto e spiega che nessuna criticità è emersa rispetto alla stabilità dei materiali posizionati per contenere l'incendio.

I rilievi effettuati con un drone dotato di termocamera hanno rivelato come le temperature misurate nei settori in cui si è sviluppato l’incendio si siano mantenute tra i 40 e i 60 gradi.

Tra gli interventi di messa in sicurezza, è previsto lo smaltimento dei rifiuti liquidi raccolti proprio a seguito delle operazioni di spegnimento dell’incendio e il ripristino dei tratti di recinzione interna danneggiati.

«Faremo tutto quanto è di nostra competenza - ha detto Gianni Rosa - per chiudere la fase di emergenza e proseguire con i lavori di messa in sicurezza della discarica».