Tito, incendio alle porte del centro abitato

L'incendio alle porte di Tito

Un vasto incendio alle porte di Tito ha minacciato il centro abitato. Dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco le fiamme sono state tagliate e il rogo ha preso la direzione del bosco.

Non è stato quindi necessario evacuare le case. Importante l'impegno in campo, con tre squadre di Vigili del Fuoco e due di volontari della Protezione Civile. In azione anche un canadair.