Una motozappa

Incidente mortale nelle campagne di Banzi.

Vito Matera, 66 anni, ex bidello ora in pensione, è morto travolto dalla sua motozzappa. Era al lavoro nei campi, a ridosso dell'abitato, quando, forse per cause fortuite, forse per un malore, ha perso il controllo del mezzo che lo ha investito.

Sul posto, oltre ai carabinieri della stazione locale, anche i sanitari del 118. Purtroppo inutili i soccorsi. L'uomo aveva riportato un gravissimo trauma cranico. La salma è già stata riconsegnata ai parenti.