Morto un 33enne di Pietragalla

Una delle auto coinvolte nell'incidente

Non ce l'ha fatta Danilo Pietrafesa, il 33enne di San Nicola di Pietragalla, rimasto coinvolto in un terribile incidente lo scorso 3 agosto, sul Raccordo autostradale Potenza-Sicignano, in direzione Salerno. Nell'impatto aveva subito un gravissimo trauma cranio-facciale. Soccorso dal personale del 118, era stato subito trasferito al San Carlo di Potenza.

Ricoverato in condizioni disperate in Terapia intensiva, dov'era stato subito intubato, si è spento questa mattina. La salma, ora, è a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Nello schianto erano rimaste coinvolte due auto, un furgone e anche una vettura della Polizia di Stato.

Ancora da accertare nel dettaglio le cause e la dinamica dell'incidente.