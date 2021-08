Raddoppiate le assunzioni nel lavoro domestico

Collaboratrice domestica al lavoro

Anche la Basilicata è tra le regioni in cui l’emergenza sanitaria ha avuto effetti sul lavoro domestico: quasi raddoppiate le assunzioni nell’anno pandemico.

A livello regionale, nel 2020 il maggior numero di assunzioni di lavoratori domestici si è registrato in Lombardia (91.278) e Lazio (65.005), ma la crescita delle assunzioni rispetto al 2019 è stata maggiore in Campania, Puglia e Basilicata.

Per quanto riguarda le cessazioni, invece, in dato supera il 10% solo in Veneto, Marche, Puglia, Basilicata e Sicilia.