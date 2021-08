Oggi aperta la Villa di Malvaccaro

Villa di Malvaccaro

Oggi, dalle 17 alle 19, a Potenza, la Villa Romana di Malvaccaro sarà aperta ai visitatori. Ad annunciarlo l'assessore comunale al Turismo Alessandro Galella.

L'assessore ha ricordato come "quest'anno siano tanti i turisti che hanno scelto Potenza per trascorrere parte delle ferie estive" e come si sia ritenuto dunque "di dar loro e a tutti coloro che sono interessati" l'opportunità di ammirare le bellezze della Villa. La parte visibile del sito archeologico, lo ricordiamo, risale al III-IV secolo e comprende un mosaico policromo. L'ingresso alla villa nel pomeriggio sarà gratuito.

Prevista anche la possibilità di avere una guida, a pagamento. Per contattarla, è però necessario richiedere informazioni al numero 0971.415080

Risponde l'ufficio turismo del comune.

