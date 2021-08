Fratellini investiti a Melfi, operato il più piccolo

Migliorano le condizioni dei due fratellini investiti a Melfi lo scorso 12 agosto dal trentenne Pierpaolo Festa, che poi si è dato alla fuga fino in Germania, dove è stato fermato. Il bimbo di 6 anni, le cui condizioni sono più gravi, è stato sottoposto ieri all'ultimo intervento programmato. In giornata i sanitari del Santobono di Napoli, dove il piccolo è ricoverato, potrebbero sciogliere la prognosi e trasferirlo dal reparto di rianimazione in ortopedia.Ha invece lasciato l'ospedale di Melfi la sorellina di 13 anni, che dovrà comunque restare a letto ancora per alcune settimane a causa delle fratture riportate.Sul fronte delle indagini, intanto, la Pm Antonella Mariniello ha sollecitato le autorità tedesche affinché si proceda celermente con l'estradizione di Festa, reo confesso. Il rientro in Italia potrebbe avvenire all'inizio della prossima settimana.