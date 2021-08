Melfi, è caccia al pirata della strada

Una volante della Polizia

Prosegue a Melfi la caccia al pirata della strada che ieri pomeriggio, in via Foggia, ha investito due bambini.

I piccoli, fratello e sorella, stavano attraversando la strada.

La polizia, dopo aver ascoltato i testimoni e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza più vicine, è sulle tracce di una Peugeot 307 di colore chiaro.

I due bambini sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118. Il minore dei due fratelli, è stato trasferito in elisoccorso con trauma cranico e fratture multiple a Napoli.

La ragazzina, qualche anno più grande, è invece ricoverata in codice giallo nell'ospedale cittadino.