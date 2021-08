Quando Strada ha attraversato la Basilicata

Gino Strada

Numerose le occasioni in cui Gino Strada ha attraversato la Basilicata. Le due principali, per la laurea honoris causa in Ingegneria ambientale assegnatagli dall'Università degli Studi della Basilicata nel 2004 e la lectio magistralis su "Pratiche di pace e diritti umani" tenuta nella medesima aula magna dell'Unibas, quindici anni dopo, il 15 febbraio del 2019.

Morto oggi, 13 agosto, all'età di 73 anni, il fondatore di Emergency anche in Basilicata ha diffuso parole di pace e sollecitato sempre all'impegno di pace, contro l'indifferenza.

Cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso dal rettore dell'Unibas, Ignazio Mancini e dai suoi predecessori.



Di seguito, due spezzoni di interviste rilasciate alla TGR Basilicata.

In alto, contro il clima d'odio, raccolta nel 2019 (in testa, le immagini di archivio della consegna della laurea honoris causa nel 2004).

Più in basso, il suo pensiero sulle periferie del mondo affidato ai microfoni della nostra testata nel 2004.

watchfolder_TGR_BASILICATA_WEB_STRADA PER WEB 2 OK.mxf