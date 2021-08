Notificati quattro obblighi di dimora

Carabinieri impegnati in un controllo a Venosa



I carabinieri della Compagnia di Venosa, su disposizione della Procura della Repubblica di Potenza, hanno notificato l'obbligo di dimora a quattro uomini di età compresa fra i 21 e i 35 anni, di Orta nova (Foggia).

Sono ritenuti responsabili di un incendio che, nella notte del 12 settembre 2020, provocò danni per oltre un milione di euro alla sede del "Consorzio di cooperativa Op del Mediterraneo".

Ora i quattro non potranno lasciare il comune di domicilio. Intanto, la Procura potentina, che aveva richiesto per gli indagati una misura cautelare più stringente, ha impugnato l'ordinanza davanti al riesame.