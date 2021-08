No al ripescaggio, Olimpia Matera pensa al ricorso

Un allenamento dell'Olimpia Basket

L'Olimpia Basket Matera si riserva di presentare ricorso contro la decisione della Fip che lo scorso 13 agosto ha respinto la domanda di ripescaggio in Serie C Silver, dopo che anche la domanda presentata per il ripescaggio in B era stata respinta. Lo fa sapere il club, che dichiara di non aver ancora ricevuto le motivazioni che hanno portato la Federazione a preferire altri roster.



Nella scorsa stagione, l'Olimpia si era ritirata dal campionato di Serie B, ritenendo insostenibile proseguire dopo la decisione della Federazione di giocare il campionato senza pubblico, a causa del covid. Nella nota stampa diffusa oggi dalla società, il club ha sottolineato di "aver predisposto ogni adempimento volto sia a richiedere il ripescaggio in B, che a perfezionare l’acquisto di un titolo sportivo da una compagine di serie B, che a fare domanda di partecipazione ai campionati di C Gold e C Silver". Inoltre, ricorda che - con la delibera federale 171/2020 del 17 novembre scorso - la Federazione aveva consentito alle società di Serie A2 e B maschile, che ne avessero fatto richiesta "entro le ore 14:00 del 19 novembre 2020, di ritirarsi dal Campionato senza incorrere in sanzioni amministrative e disciplinari" "con la possibilità di iscriversi ad un Campionato regionale nella prossima stagione sportiva, secondo le determinazioni del Comitato Regionale di riferimento".