Palazzo S.G., vaccini ai lavoratori del centro accoglienza

Il centro di accoglienza di Palazzo San Gervasio

I 136 ospiti del centro di accoglienza di Palazzo San Gervasio hanno ricevuto tutti almeno una dose di vaccino. Ieri pomeriggio, l'unità mobile dell'esercito ha somministrato il farmaco a quanti ne hanno fatto richiesta. Molti dei lavoratori migranti della struttura avevano già ricevuto una prima dose. In alcuni casi, i lavoratori erano in possesso di Greenpass. Lo fa sapere l'associazione Le Rose di Atacama, che gestisce il centro di Palazzo San Gervasio e quello di Ferrandina.

Quest'ultima struttura è aperta da giovedì scorso, ma al momento non ci sono ancora ospiti. In questi giorni, l'associazione, con i suoi volontari e mediatori culturali, è stata nel Metapontino per intercettare i lavoratori migranti e raccogliere le loro richieste di accoglienza. I primi arrivi sono attesi per domani. Ci si aspetta un centinaio di persone, cui saranno fatti i tamponi anti-covid per attestarne la negatività. Gli eventuali positivi, afferma l'associazione, saranno tenuti in isolamento in una struttura lontana e separata dal centro d'accoglienza.



In serata, Le Rosa di Atacama ha fatto sapere di aver raggiunto 150 presenze nel centro di accoglienza di Palazzo San Gervasio, occupando così tutti i posti messi a bando dalla Regione.