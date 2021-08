La Rinascita si prepara al campionato

Edoardo Marini, schiacciatore della Rinascita

Pallavolo, serie A 2. Prosegue la preparazione della Rinascita Volley Lagonegro in vista della prima di campionato, in programma il 10 ottobre - in trasferta - sul campo della Delta Group Porto Viro.



Dopo le prime due settimane di allenamenti, il tecnico Mario Barbiero si dice soddisfatto. "Sono state sedute intense in cui abbiamo fatto un buon lavoro, soprattutto dal punto di vista mentale. I ragazzi - ha spiegato - hanno risposto bene perché venivano da una fase di pre-preparazione abbastanza corposa".



Nella marcia di avvicinamento della formazione biancorossa alla stagione ufficiale ci sono ora una serie di amichevoli, in programma dall' 8 settembre in poi, in cui mettere a punto le dinamiche di gioco. Per adesso, già nel fine settimana, Barbiero ha concesso ai suoi ragazzi qualche giorno di riposo per rifiatare e riprendere le forze in vista della prossima settimana.