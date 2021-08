Papa Francesco a Matera nel 2022?

Papa Francesco

A distanza di trent'anni dalla visita di Giovanni Paolo II in Basilicata, a settembre 2022 potrebbe esserci quella di Papa Francesco. L'annuncio è stato dato dall'Arcivescovo di Potenza e Presidente della Conferenza Episcopale Lucana, Salvatore Ligorio, in un'intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno. Mons. Ligorio ha precisato di aver invitato il Pontefice in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale che si svolgerà l'anno prossimo nella Città dei Sassi. "Compatibilmente con i suoi impegni - spiega l'Arcivescovo - questa potrebbe essere l'occasione di una visita del Santo Padre. La conferenza episcopale locale - conclude - si è già fatta promotrice di tale richiesta".