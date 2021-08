Papa Francesco in Basilicata a settembre 2022?

A Matera nel 2022?

A trent'anni dalla visita di Giovanni Paolo II, anche Papa Francesco potrebbe venire in Basilicata. Il pontefice infatti ha il "vivo desiderio di presiedere la solenne celebrazione eucaristica" che chiuderà il Congresso Eucaristico Nazionale in programma Matera dal 22 al 25 settembre 2022: lo ha confermato proprio il papa all'arcivescovo di Matera-Irsina, monsignor Caiazzo, ricevuto in udienza privata in Vaticano.

Il programma del Congresso del 2022 non è ancora pronto: ci stanno ancora lavorando un comitato diocesano e una commissione nazionale che si riunirà per la seconda volta a Roma il 13 e 14 settembre prossimo.