Cmb Matera, Pasquale Maglione nuovo preparatore atletico

Raggiunto l'accordo, per la stagione sportiva 2021/22, tra l'opificio 4.0 CMB Matera e il preparatore atletico Pasquale Maglione.



Maglione, originario della provincia di Benevento, classe 1980, è laureato in Scienze Motorie presso l'Università degli studi di Napoli. Ha all'attivo diverse esperienze come personal trainer. Già preparatore atletico del Fuorigrotta e del Napoli C5, ha avuto delle collaborazioni importanti in Serie A, A2 e Serie B oltre a varie esperienze nel settore giovanile campano, fanno sapere dal Cmb.



"Ho iniziato il mio percorso in questo sport con mister Nitti - ha commentato Pasquale Maglione - e da quel momento la mia collaborazione con lui non si è mai interrotta. Ho scelto i colori del Cmb proprio per questo motivo e perché ho trovato una società ambiziosa e organizzata nei minimi dettagli".



"Cercherò di mettere a disposizione di tutti le mie conoscenze e competenze - ha aggiunto Maglione - per quanto riguarda la metodologia di allenamento e darò il massimo per questi colori".