Lutto nello sport, addio a Rinaldi, guida della FIGC

Piero Rinaldi

Si terranno domani alle 10 a Potenza, nella chiesa di San Giovanni Bosco, i funerali di Piero Rinaldi, il presidente del comitato regionale della Figc scomparso ieri a 67 anni.

Malato da tempo, nei giorni scorsi le sue condizioni si erano aggravate. La camera ardente è stata allestita nella sede del comitato lucano.

Rinaldi aveva iniziato la sua carriera federale come delegato del calcio a 5 lucano per poi diventare, nel 2002, presidente della FIGC della Basilicata, carica per la quale era stato riconfermato qualche mese fa.

Questa mattina, in una nota, l'assessore regionale alle Attività Produttive con delega alle Politiche dello Sport, Franco Cupparo, ha annunciato che «per onorare la memoria di Rinaldi, proporrà iniziative da concordare con il Comitato regionale della Figc tra cui un torneo di calcio».

Cordoglio è stato espresso anche - tra gli altri - dal presidente nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, Pietro Sibilia, e dal gruppo lucano "Augusto Viggiani" dell'Unione Stampa Sportiva Italiana.