Bimbi investiti a Melfi, convalidato il fermo di Festa

E' stato convalidato il fermo di Pierpaolo Festa, il 30enne accusato di essere il pirata della strada, che giovedì 12 agosto ha investito due fratellini di 6 e 13 anni in via Foggia, a Melfi, senza poi prestare soccorso. L'uomo - che ha ammesso le sue responsabilità - era stato fermato alla frontiera, in Germania lo scorso 14 agosto. Ha dichiarato di essere scappato per paura di eventuali reazioni della gente. Si attende l'estradizione.Intanto migliorano le condizioni dei bambini. Il più piccolo, ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli, è stato risvegliato dal coma farmacologico. Sta meglio anche la sorella, ricoverata all'ospedale di Melfi.