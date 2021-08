Potenza-Bari al "Viviani", scale mobili aperte

Le scale mobili di viale Marconi a Potenza

Questa sera, in occasione della partita di calcio Potenza-Bari, in programma allo stadio "Viviani", alle 21.00, l'impianto di scale mobili che collegano Viale Marconi a piazza Vittorio Emanuele II e gli ascensori che collegano piazza Vittorio Emanuele II a via del Popolo resteranno aperti fino a mezzanotte.

Lo fa sapere l'ufficio stampa del Comune di Potenza che ha concordato con la Trotta, gestore del servizio, il prolungamento dell'orario di apertura.