Motociclista deceduto

E' morto al San Carlo di Potenza Luigi Tuccella, 27 anni, di Melfi, per le ferite riportate a seguito di un grave incidente stradale. Nella serata dello scorso 18 agosto il giovane , a bordo della sua moto, per cause ancora da accertare è finito contro il guard-rail, mentre percorreva la Potenza-Melfi, all'altezza dello svincolo per Rionero. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e del 118. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in elisoccorso, ma per lui non c'è stato niente da fare.