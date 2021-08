Profughi afghani, la Basilicata si prepara all'accoglienza

L'arrivo del volo a Fiumicino

E' atterrato questa mattina all'aeroporto di Fiumicino l'ultimo volo dell'Aeronautica Militare che ha portato in Italia numerosi civili afghani in fuga dalle violenze dei talebani. Si conclude così il ponte aereo che dal 14 agosto ha portato in salvo migliaia di persone. Alcune di loro saranno accolte anche in Basilicata. Dovrebbero arrivare in tutto 74 profughi, 50 in provincia di Potenza e 24 in quella di Matera.



Prefettura e Regione sono al lavoro per mettere in moto la macchina dell'accoglienza. E' probabile che gli afghani saranno destinati ai CAS, i Centri di Accoglienza Straordinaria. Ancora nessuna certezza però sulla data degli arrivi. Le persone arrivate con il ponte aereo dovranno infatti prima essere sottoposte a quarantena.