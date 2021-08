Giustizia: il consiglio regionale approva referendum abrogativi

L'aula del consiglio regionale

Il consiglio regionale della Basilicata ha approvato a maggioranza sei proposte di referendum abrogativi, alcune delle quali analoghe a quelle della campagna referendaria organizzata in queste settimane da Lega e Partito Radicale.

Le proposte sono arrivate nell’aula del parlamentino lucano su proposte della consigliera Dina Sileo (Lega) e riguardano l'eliminazione del meccanismo della raccolta firme per il magistrato che voglia candidarsi al Consiglio superiore, l'introduzione del meccanismo di responsabilità diretta del magistrato, l'allargamento della valutazione sulla professionalità dei magistrati ad altre categorie, la separazione delle carriere tra pm e giudice, la limitazione della custodia cautelare a casi di particolare gravità e l'abolizione del decreto Severino sull'incandidabilità per chi ha commesso una certa fattispecie di reati.

I quesiti sulle candidature al Csm e sulla responsabilità civile dei magistrati sono stati approvati a maggioranza con 11 voti favorevoli di Lega, FI, Iv e l'astensione di Piergiorgio Quarto (Fdi) mentre quello sulla valutazione professionale dei magistrati e sulla separazione delle carriere tra pm e giudici sono stati approvati a maggioranza con 14 voti favorevoli (Lega, Fi, Iv e Fdi).

Il voto favorevole per la proposta sul carcere preventivo e l'incandidabilità dei condannati è passato con 15 voti favorevoli (Lega, Fi, Fdi, Iv e Pl).