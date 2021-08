Picerno: Reginaldo e Gerardi vestiranno in rossoblu

Il brasiliano Reginaldo

Ultimo giorno di calciomercato per la serie C. Picerno scatenato: vestiranno rossoblu gli attaccanti Reginaldo e Federico Gerardi.

Il brasiliano con trascorsi anche in serie A (ha giocato nel Parma e nel Siena) ha militato nella scorsa stagione nel Catania. Il 30 agosto si è liberato dall'accordo con gli etnei. Tante squadre sulle sue tracce ma l'offerta giusta è arrivata dai lucani.

Al suo fianco potrà contare su un altro elemento esperto: Federico Gerardi, classe 1987, nell'ultima stagione alla Cavese. Al suo attivo oltre 400 presenze tra i professionisti, anche in serie B. Ceduti in D i giovani Santarcangelo, al Casarano, e Leone al Rotonda. Per il Potenza, dove la priorità erano i movimenti in uscita, al momento ancora nulla di ufficiale.