Apnee del sonno, riapre l'ambulatorio di Matera

La sede Asm a Matera

Riprenderanno dal 2 settembre ​presso la Pneumologia Territoriale dell'Azienda Sanitaria di Matera, le attività clinico-strumentali dell'ambulatorio per lo Studio delle Apnee nel Sonno, sospese a causa della pandemia. Lo fa sapere l'Azienda Sanitaria di Matera.

Il CUP aziendale verificherà telefonicamente che i cittadini che hanno effettuato la prenotazione confermino la propria disponibilità ad effettuare gli esami previsti dal protocollo come il monitoraggio cardiorespiratorio notturno.

In caso di disdette, i posti vacanti saranno messi a disposizione dei cittadini rinviati in precedenza, che saranno richiamati, in ordine cronologico, dallo stesso CUP aziendale a partire dalle prenotazioni più datate.

Per accedere all'ambulatorio - fa sapere l'Asm - sarà necessario presentare un tampone nasofaringeo molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti, che verrà richiesto anche agli utenti vaccinati.