Grassano, due tonnellate di rifiuti speciali sequestrati

Un'auto dei Carabinieri

Duemila chili di rifiuti speciali non pericolosi sono stati sequestrati dai Carabinieri della stazione di Grassano.

Stavano per essere smaltiti illecitamente, erano a bordo di un furgone guidato da un trentenne, che è stato denunciato.

Il giovane non era iscritto all'albo nazionale gestori ambientali ed era sprovvisto di formulari di identificazione dei rifiuti.

Sono tutt'ora in corso gli accertamenti per individuare il cantiere edile da cui provengono i laterizi e le parti di cemento.