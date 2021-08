Giorgia la protagonista del nuovo film di Papaleo

«A fine mese inizieranno le riprese del mio nuovo film "Scordato" ma la vera notizia è un'altra: la protagonista accanto a me sarà Giorgia.».L'annuncio è arrivato direttamente da Rocco Papaleosarà ''una commedia dal risvolto poetico''.Papaleo tornerà a girare in Basilicata.Per questo film, racconta il regista, ha dovuto insistere a lungo per convincere Giorgia. «La conosco da quando era ragazzina, ho sempre intravisto le sue capacità per la umanità, la sua simpatia, il suo sorriso il suo swing.»