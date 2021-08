Cultura, il settore in calo del 9,9%. Effetto della pandemia

Un momento della spettacolo su Gallicchio Vetere

La Basilicata è tra le regioni in cui il settore culturale ha sofferto di più a causa della pandemia.

Secondo l’undicesimo rapporto annuale sulle industrie culturali in Italia, di Fondazione Symbola e Unioncamere, in regione si registra il -9,9%. Il dato è secondo solo alla Toscana, dove la contrazione è stata del 10,4%.

Il rapporto ha analizzato tutte le declinazioni dell’offerta culturale. L’intera filiera si è ridotta dell’8,1% e l'occupazione è scesa del 3,5%. Fra le attività più colpite, le performing arts, che registrano il -26,3% in ricchezza prodotta, e il comparto del patrimonio storico che ha fatto registrare una contrazione del 19%.

Gli unici segnali di tenuta arrivano dai videogiochi e dall'home entertainment.