Le terme di Latronico si rifanno il look

Terme di Latronico

La pandemia ha lasciato il segno sulle Terme Lucane di Latronico, che nel 2020 hanno subito un calo del 69% delle presenze rispetto ai dodici mesi precedenti. Ottomila gli ingressi nel 2019, con 150mila prestazioni erogate, compresi cicli di cure termali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale per malattie artro-reumatiche, vascolari e respiratorie. Nel 2020 le presenze sono scese a 2.500, col conseguente crollo delle prestazioni erogate.

Ripartire non è facile, ma i numeri del 2021 - ancora parziali - sono definiti incoraggianti da chi gestisce la struttura. La stagione termale è partita a maggio e durerà fino a fine ottobre, spiega Mario Domenico Lofrano, direttore sanitario delle terme. Sinora registrati 800 ingressi e circa 4mila prestazioni erogate. Ma il momento clou è atteso per il mese di settembre.

Intanto, si punta su nuove iniziative, per attrarre i visitatori: previsto il rinnovamento delle strutture dedicate a balneoterapia e balneofangoterapia. Già ultimata la ristrutturazione di quelle per le inalazioni e le cure respiratorie, da cui potrebbe trarre beneficio anche chi è guarito dal Covid. Ma il progetto di punta è la costruzione di una nuova piscina termale.

E anche la Regione investirà sulle terme di Latronico attraverso l’Inail, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che metterà a disposizione investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale a Latronico e a Rapolla.

La proposta è stata approvata dalla conferenza Stato-Regioni su indicazione del dipartimento politiche della persona della Regione Basilicata e su iniziativa del gruppo tecnico assistenza territoriale della commissione salute. L'assessore alla salute della Regione Basilicata, Rocco Leone, ha definito la notizia "un importante risultato ottenuto per le aree termali della regione, un'occasione per il loro rilancio, che grazie anche al contesto naturalistico in cui si trovano, rappresenta una vera e propria opportunità per fare del turismo termale e sanitario un obiettivo strategico per lo sviluppo della Basilicata".