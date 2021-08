Incendio alla termoidraulica, si cerca l'innesco

L'incendio alla termoidraulica a Potenza

Si segue la pista dolosa per l'incendio che la notte scorsa ha devastato il magazzino di una ditta di termoidraulica di Potenza, il "Centro Calore", riducendo in cenere tutto quanto contenuto all'interno della struttura e devastando anche i locali adiacenti, ora posti sotto sequestro dal pm Anna Gloria Piccininni.

Le fiamme sono divampate intorno alla mezzanotte.

Stando alle prime immagini amatoriali disponibili sembrerebbero essersi sviluppate da due punti differenti.

I vigili del fuoco, immediatamente accorsi, hanno dovuto lavorare circa quattro ore per domare il rogo, che intanto aveva consumato l'edificio causando anche il crollo parziale del tetto.

Sul posto anche la squadra mobile della Polizia che indaga sulle origini del rogo.

Le modalità con cui si è sviluppato l'incendio lasciano pensare all'opera dell'uomo, ma il proprietario dell'attività, sentito dagli agenti, ha riferito di non avere mai avuto alcun indizio di allarme, né minacce né richieste estorsive.

Le indagini vanno avanti, anche con l'acquisizione delle immagini amatoriali, delle testimonianze e degli accertamenti tecnici.