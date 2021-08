Paralimpiadi Tokyo

Al via a tokyo i giochi paralimpici 2021. Due gli atleti che porteranno alto il nome della Basilicata in Giappone. Donato Telesca - 22 anni, campione di pesistica paralimpica, originario di Pietragalla- e Nicky Russo - 47 anni, campione nel lancio del peso categoria f35 e primatista italiano, originario invece di Rionero in Vulture.