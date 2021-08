Il percorso antico della Via Appia ricostruito attraverso ricerche archeologiche nel territorio di Melfi. Era l’ obbiettivo del Progetto “Cammini Lucani” i cui risultati sono stati resi noti in un evento web sulla pagina facebook del Comune di Melfi. Lo studio è il frutto di una collaborazione tra il Comune di Melfi, l’Università di Foggia e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Basilicata. Un risultato che è anche l'auspicio e un primo passo per arrivare alla carta archeologica regionale.Le indagini condotte nello studio, portato avanti nonostante le difficoltà legate al covid, hanno comportato ricognizioni sul campo, analisi bibliografiche, lettura e interpretazione delle fotografie aeree, analisi delle cartografie storiche e voli mirati con un drone ed hanno permesso di ricostruire il percorso della Regina Viarum dall’Ofanto a Melfi. Dal famoso Ponte sull’Ofanto la strada antica raggiungeva Venosa in un percorso ricco di insediamenti, ville, villaggi e necropoli. Lo studio ha portato anche alla ricostruzione della rete di Tratturi e tratturelli che collegavano Melfi con Monteverde. Il principale di questi era il Tratturo di San Guglielmo, un percorso di devozione e di pellegrinaggio in una suggestiva cornice di bellezza naturalistica.Per maggiori informazioni consultare la pagina dell'amministrazione comunale