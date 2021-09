Amazon cerca spazio in Basilicata

Un magazizno di Amazon

Amazon alla ricerca di un'area in provincia di Potenza, tra i 25 e i 30 ettari, dove realizzare un polo logistico per il sud Italia. Per questo il colosso ha incaricato una società, la Inc.

A renderlo noto è l'assessore dimissionario delle politiche di sviluppo Francesco Cupparo.

La Regione ha indicato due aree che rispondono ai criteri voluti: quelle di Melfi e di Tito, dove potrebbe essere realizzato un investimento da circa mille posti di lavoro, soprattutto per figure specialistiche e laureati.