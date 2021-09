Cacciatore ferito durante battuta illegale

cacciatore carabinieri

Risale a prima di domenica, giorno ufficiale dell'apertura della caccia, il ferimento di un cacciatore di 59 anni durante una battuta illegale a Ferrandina insieme ad altri 4 cacciatori. L'uomo è stato operato d'urgenza all'ospedale "San Carlo" di Potenza. Ne danno notizia i Carabinieri del Comando Provinciale di Matera che hanno denunciato i 5 partecipanti per "caccia di frodo". Secondo quanto ricostruito dai militari, i cacciatori avrebbero organizzato una battuta in orario serale e il 59enne sarebbe rimasto ferito da un colpo vagante partito dall'arma di uno dei presenti in seguito a quello che i carabinieri hanno definito "un comportamento negligente ed imprudente". Giorni di indagini, sopralluoghi, interrogatori e perquisizioni hanno consentito ai militari di giungere alle denunce a piede libero, al sequestro di tutte le armi in possesso dei cacciatori e alla proposta di revoca del loro porto d'armi.

Per i carabinieri, i cacciatori "avevano provato a dissimulare l’accaduto e ricostruire rapidamente tutte le fasi dell'evento, attribuendo ad uno di essi la responsabilità delle gravi lesioni colpose provocate".